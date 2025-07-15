Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Patuh Jaya 2025, Kakorlantas: Lindungi Masyarakat, Bukan Ditakuti!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |20:56 WIB
Operasi Patuh Jaya 2025, Kakorlantas: Lindungi Masyarakat, Bukan Ditakuti!
Operasi Patuh Jaya 2025, Kakorlantas: Lindungi Masyarakat, Bukan Ditakuti!
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta kepada seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas di seluruh Indonesia untuk menjalankan Operasi Patuh 2025 dengan pendekatan humanis dan edukatif, tanpa mengesampingkan prinsip penegakkan hukum. Operasi Patuh merupakan operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 hingga 27 Juli 2025.

Agus menjelaskan, tujuan utama dari operasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

"Saya menginstruksikan agar seluruh jajaran mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif. Penindakan tetap dilakukan secara tegas, namun harus dibarengi dengan sikap humanis agar masyarakat merasa dilindungi, bukan ditakuti," kata Agus Suryo, Selasa (15/7/2025).

Dikatakannya, pelaksanaan Operasi Patuh di berbagai daerah mendapat sentimen positif dari masyarakat. Bahkan, terdapat dukungan terhadap upaya peningkatan keselamatan jalan melalui edukasi dan penegakkan hukum yang seimbang.

Pihaknya juga tidak menemukan sentimen negatif yang signifikan dalam pemberitaan. Bahkan, terdapat lonjakan partisipasi publik, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
