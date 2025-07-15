Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35?

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |21:08 WIB
Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35?
Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35/ist
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Amerika Serikat (AS) melarang beberapa negara termasuk Indonesia membeli Pesawat Jet Tempur F-35 ? Okezone akan mengulas secara lengkap dalam artikel, Selasa (15/7/2025).

Dilansir beragam sumber, Jet tempur generasi kelima F 35 Lightning II merupakan salah satu pesawat paling canggih di dunia. Namun, Amerika Serikat sengaja membatasi penjualan jet ini kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand, dan Turki. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan: apa alasan di balik larangan tersebut?

Diketahui, teknologi F-35 sangat sensitif. Pesawat ini menggunakan sistem radar dan perangkat lunak canggih yang dijaga ketat oleh AS. Jika negara pembeli terhubung dengan sistem pertahanan milik Rusia atau Tiongkok, seperti S 400 buatan Rusia atau Huawei 5G, maka ada risiko teknologi jet terbaca atau bocor intelijensinya.

Seperti Turki yang dikeluarkan dari program F 35 setelah membeli sistem S 400, sementara penjualan ke Uni Emirat Arab dan negara Arab lainnya dibatalkan karena kekhawatiran intelijen regional dan persaingan Israel.

AS berkewajiban mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel di kawasan Timur Tengah. Undang undang AS mewajibkan pembatasan penjualan F-35 ke negara lain agar Israel tetap memiliki teknologi yang paling unggul.

Jet Tempur F-35 sangat bergantung pada suku cadang, perawatan, dan pembaruan perangkat lunak yang dikontrol oleh AS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/1/3149937/f5-OUdX_large.jpg
7 Negara yang Punya Pesawat Siluman Canggih, AS Jadi Pelopor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145574/pesawat-KAGg_large.jpg
5 WNI yang Dituding Bocorkan Data Jet Canggih Korsel Sudah Pulang ke Indonesia, Identitasnya Rahasia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/56/3002594/mig_29_kazakhstan-nzP8_large.jpeg
AS Borong Murah 81 Pesawat Tempur Sekutu Rusia, Harganya Setara Xpander
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983775/kemenlu-buka-suara-soal-2-wni-curi-data-jet-tempur-canggih-korsel-AgZS2IFjAH.jpg
Kemenlu Buka Suara soal 2 WNI Curi Data Jet Tempur Canggih Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/18/2896761/pembicaraan-digelar-usai-jet-tempur-as-tembak-jatuh-drone-bersenjata-turki-di-suriah-0gpwSQrLnD.jpg
Pembicaraan Digelar Usai Jet Tempur AS Tembak Jatuh Drone Bersenjata Turki di Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875498/ketika-jet-tempur-siluman-f-35-australia-tiba-di-jepang-dan-as-kerahkan-pesawat-pembom-b-1b-di-halaman-belakang-china-LshgkrwGx0.jpg
Ketika Jet Tempur Siluman F-35 Australia Tiba di Jepang dan AS Kerahkan Pesawat Pembom B-1B di Halaman Belakang China
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement