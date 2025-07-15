Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35?

Kenapa AS Melarang Beberapa Negara Termasuk Indonesia Beli Pesawat Jet Tempur F-35/ist

JAKARTA - Kenapa Amerika Serikat (AS) melarang beberapa negara termasuk Indonesia membeli Pesawat Jet Tempur F-35 ? Okezone akan mengulas secara lengkap dalam artikel, Selasa (15/7/2025).

Dilansir beragam sumber, Jet tempur generasi kelima F 35 Lightning II merupakan salah satu pesawat paling canggih di dunia. Namun, Amerika Serikat sengaja membatasi penjualan jet ini kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand, dan Turki. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan: apa alasan di balik larangan tersebut?

Diketahui, teknologi F-35 sangat sensitif. Pesawat ini menggunakan sistem radar dan perangkat lunak canggih yang dijaga ketat oleh AS. Jika negara pembeli terhubung dengan sistem pertahanan milik Rusia atau Tiongkok, seperti S 400 buatan Rusia atau Huawei 5G, maka ada risiko teknologi jet terbaca atau bocor intelijensinya.

Seperti Turki yang dikeluarkan dari program F 35 setelah membeli sistem S 400, sementara penjualan ke Uni Emirat Arab dan negara Arab lainnya dibatalkan karena kekhawatiran intelijen regional dan persaingan Israel.

AS berkewajiban mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel di kawasan Timur Tengah. Undang undang AS mewajibkan pembatasan penjualan F-35 ke negara lain agar Israel tetap memiliki teknologi yang paling unggul.

Jet Tempur F-35 sangat bergantung pada suku cadang, perawatan, dan pembaruan perangkat lunak yang dikontrol oleh AS.