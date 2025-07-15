Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Tersangka Korupsi Chromebook Kemendikbudristek Ditahan, Begini Tampangnya!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |23:13 WIB
3 Tersangka Korupsi Chromebook Kemendikbudristek Ditahan, Begini Tampangnya!
Tersangka korupsi laptop Chromebook di Kemendikbudristek ditahan (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejagung menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2020–2022. Tiga di antaranya langsung ditahan, ada yang dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) dan menjadi tahanan kota.

Pantauan Okezone di lokasi, dua mantan anak buah Nadiem Makarim saat menjadi Mendikbudristek berinisial MUL dan SW langsung digelandang ke Rutan Salemba Cabang Kejagung menggunakan rompi merah muda milik Kejagung.

Keduanya tertunduk lesu saat menuju mobil tahanan berwarna hijau milik Kejagung. Mereka tidak berkomentar sama sekali saat digelandang ke mobil tahanan.

Kemudian, tersangka IA digelandang terpisah karena menjadi tahanan kota. Ia terlihat berupaya menghindari media menggunakan topi dan tangan terborgol lengkap dengan rompi merah muda khas Kejagung.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), kemudian ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55.

"Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sekitar Rp1,980 triliun. Kemudian, terhadap empat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Abdul Qohar.

 

Halaman:
1 2
      
