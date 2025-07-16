Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa 80 Saksi dan 3 Ahli Sebelum Tetapkan 4 Tersangka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |01:11 WIB
Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa 80 Saksi dan 3 Ahli Sebelum Tetapkan 4 Tersangka
Kejagung umumkan tersangka korupsi chromebook (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengatakan penetapan empat tersangka korupsi laptop chromebook di Kemendikbudristek dilakukan setelah melakukan penyelidikan panjang sejak dua bulan lalu. Puluhan saksi dan ahli diperiksa untuk menguatkan alat bukti .

"Perlu kami sampaikan penyelidikan ini berlangsung dua bulan sejak 20 Mei 2025. Penyidik terus secara maraton melakukan upaya-upaya untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana, yang menjadi tujuan dari penyelidikan itu sendiri,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 80 orang saksi dan 3 orang ahli dari berbagai keahlian, dan hari ini tentu ada beberapa orang yang dipanggil dan diperiksa secara maraton,” tambahnya.

Harli menambahkan, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga bukti elektronik sebagai bahan analisis dan pendalaman kasus tersebut.

“Penyidik dalam kurun waktu dua bulan ini terus melakukan upaya-upaya mengumpulkan berbagai barang bukti berupa dokumen maupun barang bukti elektronik dari berbagai tempat. Semua itu tentu dibaca, dianalisis, dan didalami setiap keterangannya. Oleh karenanya, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memiliki kesimpulan-kesimpulan terkait dengan proses penyidikan,” ujarnya.

 

