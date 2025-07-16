Penumpang Citilink Jadi Korban Pelecehan Seksual

JAKARTA – Penumpang maskapai nasional Citilink menjadi korban pelecehan seksual di dalam pesawat oleh penumpang lainnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 14 Juli 2025.

Head of Corporate Secretary & CSR Division PT Citilink Indonesia, Tashia Scholz menjelaskan, peristiwa pelecehan terjadi pada saat penerbangan nomor QG 9669 rute Denpasar–Jakarta. Setelah pesawat mendarat, kru kabin langsung memberikan pendampingan kepada korban.

Tashia menjamin Citilink juga membantu korban untuk melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Citilink juga menjamin akan membantu dan memberikan dukungan terhadap keperluan proses investigasi.

“Citilink sangat menyesalkan kejadian ini dan menyatakan komitmen penuh dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan seluruh penumpang di setiap penerbangan,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).

Sementara itu, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung, mengungkapkan hal senada. Ronald tak merinci lebih lanjut terkait peristiwa itu, namun menurutnya dugaan tindak pidana terjadi pada tengah malam.

“Kejadian tengah malam sekitar pukul 23.00–00.00 di penerbangan Citilink,” kata Ronald.

Ronald memastikan telah menerima laporan korban. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah saksi, korban, dan terduga pelaku. “Laporan sudah ditangani penyidik dan masih dalam tahap pemeriksaan awal,” tutur dia.

(Arief Setyadi )