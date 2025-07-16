DPR: Bongkar Tuntas Kasus Beras Oplosan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepolisian membongkar kasus temuan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dengan menurunkan kualitas dan menaikkan harga di pasaran. Ia mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan yang telah merugikan rakyat banyak ini.

“Bongkar tuntas kasus oplosan beras yang merugikan rakyat banyak. Ungkap sindikatnya dari hulu hingga hilir agar tidak terus berulang. Apalagi kasus serupa ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah sekitar 10 tahun belakangan,” kata Abdullah, Selasa (15/7/2025).

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium. Ia mengatakan beras tersebut dikemas seolah-olah beras dengan kualitas premium, padahal isi dari kemasan tersebut hanya berisi beras biasa.

Misalnya, ada volume yang menyatakan 5 kilogram padahal hanya berisi 4,5 kg. Kemudian, ada yang mengklaim beras premium dengan kadar 86 persen, padahal adalah beras biasa.

Praktik curang pengoplosan beras premium tersebut diprediksi telah menimbulkan kerugian masyarakat mencapai Rp100 triliun per tahun.

Abdullah menegaskan agar pembongkaran sindikat pengoplos beras oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan instansi berwenang lainnya harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. “Artinya harus diungkap mulai dari siapa pengoplos beras itu, baik individu maupun perusahaannya. Kemudian bagaimana modus pengoplosannya, dan mengapa bisa lolos beredar di pasaran,” jelasnya.

“Lalu siapa saja yang dirugikan dari pengoplosan beras ini dan apa kompensasi yang didapat oleh rakyat yang dirugikan dari kasus ini,” imbuh Abdullah.