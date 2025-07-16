Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Bongkar Tuntas Kasus Beras Oplosan 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |01:36 WIB
DPR: Bongkar Tuntas Kasus Beras Oplosan 
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepolisian membongkar kasus temuan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dengan menurunkan kualitas dan menaikkan harga di pasaran. Ia mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan yang telah merugikan rakyat banyak ini.

“Bongkar tuntas kasus oplosan beras yang merugikan rakyat banyak. Ungkap sindikatnya dari hulu hingga hilir agar tidak terus berulang. Apalagi kasus serupa ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah sekitar 10 tahun belakangan,” kata Abdullah, Selasa (15/7/2025).

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium. Ia mengatakan beras tersebut dikemas seolah-olah beras dengan kualitas premium, padahal isi dari kemasan tersebut hanya berisi beras biasa.

Misalnya, ada volume yang menyatakan 5 kilogram padahal hanya berisi 4,5 kg. Kemudian, ada yang mengklaim beras premium dengan kadar 86 persen, padahal adalah beras biasa.

Praktik curang pengoplosan beras premium tersebut diprediksi telah menimbulkan kerugian masyarakat mencapai Rp100 triliun per tahun.

Abdullah menegaskan agar pembongkaran sindikat pengoplos beras oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan instansi berwenang lainnya harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. “Artinya harus diungkap mulai dari siapa pengoplos beras itu, baik individu maupun perusahaannya. Kemudian bagaimana modus pengoplosannya, dan mengapa bisa lolos beredar di pasaran,” jelasnya.

“Lalu siapa saja yang dirugikan dari pengoplosan beras ini dan apa kompensasi yang didapat oleh rakyat yang dirugikan dari kasus ini,” imbuh Abdullah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358/beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163187/beras_oplosan-yRt0_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Polisi Sidak Pasar Muara Angke Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159767/pramono-S7rt_large.jpg
Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159666/bareskrim-T1qv_large.jpg
3 Bos Food Station Tersangka Kasus Beras Oplosan Terancam 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159633/beras_oplosan-K0Yl_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 3 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327/prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement