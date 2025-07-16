MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi

SUKABUMI – MNC Peduli dan MNC Land mengajak SDN Babakan Kencana di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan aksi nyata “Green School Konsep” dengan fokus pada penataan lingkungan sekolah dan pembuatan vertical garden dari botol plastik bekas. Hal ini dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini.

Melalui program ini, para siswa diajak untuk secara langsung terlibat dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah plastik. Vertical garden yang dibuat dari botol plastik bekas dipasang di area-area strategis di lingkungan sekolah.

Selain membuat vertical garden, siswa juga melakukan penataan lingkungan dengan membersihkan area sekolah, menanam tanaman baru yang juga dibantu oleh tenaga kerja dari Tim Town Management KEK MNC Lido City agar menciptakan area hijau yang lebih tertata dan nyaman. Kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi siswa mengenai pentingnya daur ulang dan pelestarian lingkungan.

“Pada hari ini, MNC Peduli dan MNC Land memberikan tanaman sebanyak 550 tanaman dan juga pupuk atau media tanam serta alat yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan MNC Land yang mengadakan penataan taman. Mudah-mudahan dengan penataan taman ini akan memberikan sekolah yang lebih baik lagi, lebih indah, lebih rindang dan hijau,” kata Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana, Yanti Susanti, Selasa (15/7/2025).

Ia mengatakan, MNC Peduli dan MNC Land telah banyak memberikan kontribusi nyata dan positif, khususnya kepada para siswa SDN Babakan Kencana selama ini. Mulai dari bantuan MCK, edukasi menabung, sarana komputer, dan hari ini kembali lagi dengan memberikan edukasi tentang Green School.