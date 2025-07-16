Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Kerajaan Salakanagara, Jejak Peradaban Tertua di Nusantara Abad Ke-2 Masehi

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |07:30 WIB
Misteri Kerajaan Salakanagara, Jejak Peradaban Tertua di Nusantara Abad Ke-2 Masehi
Misteri Kerajaan Salakanagara (foto: dok wikipedia)
A
A
A

KERAJAAN SALAKANEGARA, konon menjadi kerajaan tertua di Nusantara, sebagaimana tercatat dalam berita perjalanan para pedagang dari Tiongkok. Kerajaan ini diyakini berlokasi di wilayah barat Pulau Jawa, yang merupakan bagian dari Tanah Sunda atau kini dikenal sebagai Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah sejarawan meyakini bahwa nama Salakanagara merujuk pada kerajaan yang lebih tua daripada Kutai di Kalimantan. Namun, keberadaan Salakanagara hingga kini masih menyisakan misteri, karena minimnya data arkeologis dan bukti sejarah yang dapat diverifikasi secara ilmiah.

Salakanagara disebut-sebut telah berdiri pada abad ke-2 Masehi. Kerajaan ini tercatat dalam laporan perjalanan seorang utusan dari Tiongkok yang mengunjungi wilayah Nusantara, dan bahkan dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan Dinasti Han di Tiongkok.

Sumber sejarah mengenai Kerajaan Salakanagara salah satunya dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Nama Salakanagara juga muncul dalam Naskah Wangsakerta, khususnya bagian Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara, yang menyebutkan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan ini mencakup bagian barat Pulau Jawa.

 

Halaman:
1 2
      
