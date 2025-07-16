Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Pengadaan Chromebook Rugikan Negara Rp1,98 Triliun, Begini Rinciannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |07:41 WIB
Korupsi Pengadaan Chromebook Rugikan Negara Rp1,98 Triliun, Begini Rinciannya
Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkapkan, bahwa proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek pada tahun 2020–2022 diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,98 triliun.

Proyek tersebut bersumber dari dana APBN sebesar Rp3,64 triliun pada satuan pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek, serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5,66 triliun. Total nilai proyek pengadaan 1,2 juta unit Chromebook mencapai Rp9,3 triliun.

Menurut Qohar, kerugian negara timbul dari dua komponen utama yaitu pengadaan perangkat lunak ilegal (Item Software/CDM), senilai Rp480 miliar, berasal dari penyedia yang memperoleh keuntungan secara tidak sah dari harga principal. Lalu Mark-up harga laptop (di luar CDM), selisih antara harga kontrak dan harga principal mencapai Rp1,5 triliun.

"Total kerugian negara akibat pengadaan ini mencapai Rp1,98 triliun," kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka, yaitu SW: Direktur Sekolah Dasar (2020–2021), merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Direktorat Sekolah Dasar, MUL, Direktur SMP (2020–2021), IA (alias IBAM): Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek, dan JT: Mantan Staf Khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. 

"JT saat ini masih buron dan diduga berada di luar negeri," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176813//silfester_matutina-58Wf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Sarankan Kejagung Tetapkan Silfester Matutina sebagai DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791//nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176752//viral-HeiB_large.jpg
Kejagung: Kalau Silfester Muncul Kita Ambil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176676//nadiem_makarim-7dae_large.jpg
Meski Ditolak, Pengacara Nadiem Makarim Tetap Tuntut Audit Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176534//sidang_praperadilan_nadiem_maarim-a3WR_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement