Kisruh Beras Oplosan, DPR Desak Satgas Pangan Tindak Tegas Pelaku!

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai, temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas, karena lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.

"Fakta ini menunjukkan adanya praktik sistematis yang tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga mengancam kredibilitas tata niaga pangan nasional," ujar Daniel Johan, Rabu (16/7/2025).

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya praktik pengoplosan beras premium, yang bahkan berat kemasannya pun tidak sesuai. Beras yang seharusnya 5 kilogram, ternyata hanya berisi 4,5 kg.

Praktik curang ini menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat hingga Rp 100 triliun per tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam satu dekade.

"Itu bukan hanya angka statistik, tapi mencerminkan skala kerusakan sistem pangan kita yang dibiarkan terlalu lama. Jika tak ditindak, bisa picu krisis kepercayaan masyarakat," tegas Daniel.