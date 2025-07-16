Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisruh Beras Oplosan, DPR Desak Satgas Pangan Tindak Tegas Pelaku!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |11:13 WIB
Kisruh Beras Oplosan, DPR Desak Satgas Pangan Tindak Tegas Pelaku!
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai, temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas, karena lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.

"Fakta ini menunjukkan adanya praktik sistematis yang tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga mengancam kredibilitas tata niaga pangan nasional," ujar Daniel Johan, Rabu (16/7/2025).

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya praktik pengoplosan beras premium, yang bahkan berat kemasannya pun tidak sesuai. Beras yang seharusnya 5 kilogram, ternyata hanya berisi 4,5 kg.

Praktik curang ini menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat hingga Rp 100 triliun per tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam satu dekade.

"Itu bukan hanya angka statistik, tapi mencerminkan skala kerusakan sistem pangan kita yang dibiarkan terlalu lama. Jika tak ditindak, bisa picu krisis kepercayaan masyarakat," tegas Daniel.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177233//ammar_zoni-MyPd_large.jpg
DPR Bentuk Panja Usut Masalah Lapas, Kasus Ammar Zoni Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177232//dpr_ri-M7Ee_large.jpg
Komisi XIII DPR Desak Komnas Perempuan Lepas dari Komnas HAM Sesuai UU TPKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177128//kasus_dugaan_korupsi_tata_kelola_minyak_pertamina-Y76x_large.jpg
DPR Soroti Selisih Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177020//dpr_ri-LuE6_large.jpg
DPR Soroti Dugaan Salah Tangkap Belasan Anak di Magelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176979//dpr-xAJG_large.jpg
Komisi III DPR Bahas Status Hukum Qanun Aceh dalam RKUHAP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement