HOME NEWS NASIONAL

Polisi Harus Mengusut Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara Hingga Aliran Dananya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |11:23 WIB
Polisi Harus Mengusut Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara Hingga Aliran Dananya
Ilustrasi bayi/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus perdagangan bayi lintas negara yang sedang menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, juga meminta polisi menelusuri aliran dana, jaringan internasional yang terlibat, serta kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari institusi tertentu.

"Negara tidak boleh kalah dengan sindikat-sindikat kejahatan kemanusiaan semacam ini. Kami di DPR akan mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik menjijikkan ini," kata Abdullah, Rabu (16/7/2025).

Legislator PKB itu juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap perlindungan anak, serta memberikan pemulihan dan pendampingan psikologis bagi para korban.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Tidak boleh ada satu pun dari mereka yang menjadi komoditas perdagangan," ujarnya.

Secara khusus, dia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras praktik perdagangan bayi lintas negara yang baru-baru ini terungkap.

Halaman:
1 2
      
