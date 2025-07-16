Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Pastikan Perayaan 17 Agustus Berlangsung di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |12:17 WIB
Istana Pastikan Perayaan 17 Agustus Berlangsung di Jakarta
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi memastikan bahwa upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta.

"Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta," kata Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Hasan menambahkan, panitia peringatan Hari Kemerdekaan RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Panitianya sudah dibentuk, ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari itu," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176//menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135//presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177070//prabowo_subianto-eym7_large.jpg
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177063//prabowo_subianto-t9wT_large.jpg
Cerita Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM Ditentang Bankir: 25 Tahun Tak Bisa Bayar, Sulit Dilunasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177055//prabowo_subianto-UiRw_large.jpg
Ketika Prabowo Terkejut soal Desa Nelayan hingga Realisasikan Kopdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177053//prabowo_subianto-Y2hd_large.png
Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal: Kebocoran Kekayaan Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement