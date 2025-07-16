Istana Pastikan Perayaan 17 Agustus Berlangsung di Jakarta

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi memastikan bahwa upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta.

"Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta," kata Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Hasan menambahkan, panitia peringatan Hari Kemerdekaan RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Panitianya sudah dibentuk, ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari itu," ujarnya.