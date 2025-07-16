MPLS Jabar Libatkan TNI-Polri, Mendikdasmen: Tanya Pak Gubernur Saja

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tidak ingin menanggapi keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah di Jawa Barat. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang memiliki kewenangan di wilayahnya.

"Tanyakan Pak Gubernur saja soal itu ya,” kata Mu’ti menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu juga tak menjawab ketika disinggung prinsip pelibatan aparat TNI-Polri apakah diperbolehkan atau tidak secara aturan. "Tanya Pak Gubernur saja lah, tanya Pak Gubernur ya soal itu ya,” ujarnya.

Terlibatnya TNI dan Polri dalam MPLS di beberapa wilayah Jawa Barat menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai terlibatnya aparat dalam MPLS mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kapasitas guru.

"Paling tidak, MPLS ini kita maksimalkan, guru-guru, kemudian keluarga besar sekolah, jangan sedikit-sedikit tentara, sedikit-sedikit polisi," ujar Lalu dalam rapat bersama Mendikdasmen.

"Nah ini juga harus menjadi catatan ini. Kalau sedikit-sedikit begitu, berarti kita tidak percaya dengan pendidik kita, dengan guru-guru kita," tuturnya melanjutkan.

(Fetra Hariandja)