Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

IJTI dan Lemhannas Teken MoU Penguatan Wawasan Kebangsaan Jurnalis

Zen Teguh , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:09 WIB
IJTI dan Lemhannas Teken MoU Penguatan Wawasan Kebangsaan Jurnalis
IJTI dan Lemhannas menjalin kerja sama strategis mengenai penguatan wawasan kebangsaan bagi jurnalis di Indonesia. (Foto: IJTI).
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat peran jurnalis dalam membangun dan menjaga semangat kebangsaan. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung Lemhannas pada Selasa (15/7/2025).

MoU ditandatangani Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. Nota kesepakatan mencakup beberapa poin penting, antara lain peningkatan kompetensi bagi para jurnalis, khususnya di bidang wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai nasionalisme di kalangan jurnalis Indonesia.

Kemudian, mendorong jurnalis untuk menanamkan nasionalisme kepada publik melalui karya jurnalistik yang berkualitas serta mewujudkan kedaulatan bangsa melalui sinergi antara lembaga ketahanan nasional dan komunitas jurnalis.

“IJTI yang menaungi lebih dari 3.000 jurnalis TV dan audiovisual memiliki peran penting dan strategis dalam ikut serta mendukung serta mewujudkan kedaulatan negeri melalui karya jurnalistik yang positif dan berkualitas. Itulah mengapa kerja sama ini menjadi sangat penting dan strategis. Apa yang sudah disepakati dalam MoU ini harus segera kita realisasikan,” kata Herik.

Dia juga menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi media digital. Di era banjir informasi dan maraknya hoaks, jurnalisme yang berwawasan kebangsaan menjadi benteng penting untuk menjaga akal sehat publik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129712/polri-8aoK_large.jpg
Ojol yang Kirim Kepala Babi ke Kantor Tempo Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/337/3097053/jurnalis-4MKp_large.jpg
Teknologi AI Tidak Akan Menggantikan Peran Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3004055/unesco-kekerasan-terhadap-jurnalis-lingkungan-melonjak-tajam-hingga-70-SM2nEkndqt.jpg
UNESCO: Kekerasan Terhadap Jurnalis Lingkungan Melonjak Tajam hingga 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/18/2795180/makin-panas-rusia-resmi-dakwa-jurnalis-wsj-evan-gershkovich-atas-tuduhan-spionase-huSou1cmya.jpg
Makin Panas! Rusia Resmi Dakwa Jurnalis WSJ, Evan Gershkovich Atas Tuduhan Spionase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/18/2737878/hampir-1-700-jurnalis-terbunuh-di-seluruh-dunia-dalam-20-tahun-terakhir-lebih-banyak-wartawan-meninggal-di-zona-damai-IDToko2Uya.jpg
Hampir 1.700 Jurnalis Terbunuh di Seluruh Dunia dalam 20 Tahun Terakhir, Lebih Banyak Wartawan Meninggal di Zona Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/16/18/2044085/beritakan-pembantaian-di-ruang-redaksi-sendiri-koran-lokal-as-raih-penghargaan-pulitzer-3rukg0Z5Eb.jpg
Beritakan Pembantaian di Ruang Redaksi Sendiri: Koran Lokal AS Raih Penghargaan Pulitzer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement