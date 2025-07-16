Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara

Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Prabowo sebelumnya berkunjung ke empat negara yakni dari Arab Saudi, Brasil, Belgia, hingga Prancis, yang dimulai Selasa, 1 Juli 2025.

Prabowo tiba di Jakarta pada pukul 15.00 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyambut Presiden Prabowo di bawah tangga Garbarata.

Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Bandar Udara Orly menggunakan Pesawat Garuda Indonesia-1.

Prabowo dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Oemar serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Anang Surdwiyono.

Selain itu, Kepala Negara juga dilepas oleh barisan pasukan jajar kehormatan dari militer Prancis.

Selama berada di Paris, Presiden Prabowo menghadiri upacara peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day pada 14 Juli 2025 sebagai tamu kehormatan. Kehadiran Presiden Prabowo memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia dengan mencatatkan sejarah baru sebagai Presiden Indonesia pertama yang menerima undangan resmi pada acara tersebut.