Korupsi Chromebook Disinggung Anggota Komisi X DPR, Begini Respons Mendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti/Foto: Felldy Utama-Okezone

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan merespons kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang disorot dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR. Mu’ti menegaskan kasus tersebut sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.

“Kalau kasus Chromebook bukan ranah kami ya, itu ranah dari Kejaksaan Agung dan aparatur penegak hukum," kata Mu’ti saat ditemui usai rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

"Jadi sebaiknya pertanyaan itu disampaikan saja kepada Pak Jaksa Agung,” ujarnya melanjutkan.

Dalam rapat, Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.

Ferdiansyah menilai bahwa kasus ini menjadi kontradiktif di tengah laporan adanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada kementerian ini pada tahun 2013-2024.