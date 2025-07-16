Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditjen Imigrasi: 16 Narapidana Terorisme Lapas Khusus Sentul Ikrar Setia NKRI

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:59 WIB
Ditjen Imigrasi: 16 Narapidana Terorisme Lapas Khusus Sentul Ikrar Setia NKRI
Sebanyak 16 narapidana terorisme Lapas Khusus Kelas IIB Sentul berikrar setia kepada NKRI/Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan 16 narapidana tindak pidana terorisme (napiter) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar tersebut dilakukan di Gedung Workshop Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sentul, Bogor.

Pada kesempatan tersebut, para Napiter membacakan ikrar setia NKRI dan melakukan penciuman bendera Merah Putih di hadapan para saksi. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berkas ikrar oleh Warga Binaan dan para saksi, serta penyampaian Pancasila dan yel-yel ‘NKRI Harga Mati‘.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyebut ikrar tersebut merupakan salah satu bentuk nyata keberhasilan pembinaan.

"Ikrar setia NKRI bukan hanya simbolik, tapi juga menandai perubahan pola pikir dan sikap para Napiter yang tentunya melalui proses panjang serta konsisten dalam pembinaan," kata Mashudi, Rabu (16/7/2025).

Mashudi juga mengapresiasi jajaran Lapas Khusus Sentul dan BNPT atas sinergi serta peran aktif dalam memfasilitasi serta menjembatani proses deradikalisasi. "Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja kolaboratif dan pendekatan yang bernilai kemanusiaan serta profesional dari para petugas dan mitra strategis," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPT, Irjen. Pol. Eddy Hartono, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani Napiter. "Penanganan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi yang kuat antara BNPT, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan mitra lainnya adalah kunci utama dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial," ucap Eddy.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement