Anang Supriatna Resmi Gantikan Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung

JAKARTA - Anang Supriatna resmi menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, menggantikan Harli Siregar. Pelantikan dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama 33 orang lainnya.

"Pergantian pejabat melalui mutasi, rotasi, dan promosi merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kejaksaan," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, para pejabat yang dilantik itu merupakan insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam dan penilaian objektif. Dengan pelantikan itu, diharapkan bisa memperkuat langkah strategis dalam menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam sambutannya itu, Jaksa Agung berpesan pada para Kajati yang baru dilantik segera beradaptasi dan memetakan dinamika penugasan baru guna meningkatkan kinerja jajaran. Lalu, menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi keadilan dan marwah institusi.

Lalu, melakukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan perilaku aparatur sejalan dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa. Lalu, menjaga integritas pribadi dan keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.