Jaksa Agung Mutasi 34 Pejabat dari Kajati hingga Kapuspenkum, Berikut Daftarnya Lengkapnya

JAKARTA – Anang Supriatna ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI menggantikan Harli Siregar. Ia dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama 33 pejabat lainnya di lingkungan Korps Adhiyaksa, Rabu (16/7/2025).

Sementara Harli Siregar memegang tanggung jawab baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pelantikan digelar di lantai 11 Gedung Utama Kejagung.

"Pergantian pejabat melalui mutasi, rotasi, dan promosi merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kejaksaan," ujar Jaksa Agung, Rabu.

Menurutnya, para pejabat yang dilantik itu merupakan insan terbaik Korps Adhiyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam dan penilaian objektif. Dengan pelantikan itu, diharapkan bisa memperkuat langkah strategis dalam menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jaksa Agung berpesan para Kajati yang baru dilantik segera beradaptasi dan memetakan dinamika penugasan baru guna meningkatkan kinerja jajaran. Lalu, menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi keadilan dan marwah institusi.

Selanjutnya, melakukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan perilaku aparatur sejalan dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta menjaga integritas pribadi dan keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.