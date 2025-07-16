Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Mutasi 34 Pejabat dari Kajati hingga Kapuspenkum, Berikut Daftarnya Lengkapnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |16:52 WIB
Jaksa Agung Mutasi 34 Pejabat dari Kajati hingga Kapuspenkum, Berikut Daftarnya Lengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin lantik 34 pejabat di Korps Adhiyaksa (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anang Supriatna ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI menggantikan Harli Siregar. Ia dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama 33 pejabat lainnya di lingkungan Korps Adhiyaksa, Rabu (16/7/2025).

Sementara Harli Siregar memegang tanggung jawab baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pelantikan digelar di lantai 11 Gedung Utama Kejagung. 

"Pergantian pejabat melalui mutasi, rotasi, dan promosi merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kejaksaan," ujar Jaksa Agung, Rabu.

Menurutnya, para pejabat yang dilantik itu merupakan insan terbaik Korps Adhiyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam dan penilaian objektif. Dengan pelantikan itu, diharapkan bisa memperkuat langkah strategis dalam menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jaksa Agung berpesan para Kajati yang baru dilantik segera beradaptasi dan memetakan dinamika penugasan baru guna meningkatkan kinerja jajaran. Lalu, menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi keadilan dan marwah institusi.

Selanjutnya, melakukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan perilaku aparatur sejalan dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta menjaga integritas pribadi dan keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170862/anang-LFnN_large.jpg
Silfester Matutina Belum Dieksekusi, Kejagung Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160631/pemerintah-atzh_large.jpg
Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155750/pelantikan-ikLj_large.jpg
Anang Supriatna Resmi Gantikan Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153783/kejagung-1nmc_large.jpg
Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Dipercaya, Pakar Pidana: Bongkar Kasus Mega Korupsi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement