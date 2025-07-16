Prabowo Akui Bakal Borong 50 Pesawat Baru dari AS

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengamini pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Indonesia bakal membeli 50 unit pesawat Boeing terbaru. Rencana itu mencuat setelah adanya kesepakatan penurunan tarif impor barang asal Indonesia ke AS, dari usulan 32% menjadi 19%.

Prabowo pun menegaskan tekadnya membesarkan maskapai Garuda Indonesia. Menurutnya, kebutuhan pesawat baru menjadi bagian dari strategi memperkuat maskapai nasional.

“Ya memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita, Garuda adalah flight carrier nasional, Garuda lahir dalam perang Kemerdekaan kita,” ujar Prabowo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

“Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia, kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru,” imbuhnya.

Prabowo mengatakan pembelian pesawat dari AS akan dilengkapi dengan tetap mempertahankan kerja sama dengan produsen pesawat dari Eropa. “Saya kira nggak ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan,” katanya.