Alumni SMA Taruna Nusantara Tampil dalam Defile Istimewa, AHY dan Sugiono Dapat Penghormatan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono (Foto: Ist)

MAGELANG – Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelantikan Siswa Angkatan ke-36 SMA Taruna Nusantara (TN) di Magelang, Jawa Tengah, dikejutkan dengan defile dadakan yang dilakukan sejumlah alumni lintas angkatan yang hadir. Di antaranya ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sugiono.

Defile dipimpin langsung Kepala SMA TN Magelang, Mayjen TNI Muhammad Imam Gogor Agnie Aditya, yang juga alumnus Angkatan ke-3.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY dan Menteri Luar Negeri Sugiono tampil sebagai inspektur upacara. Mereka menerima penghormatan dari barisan alumni.

Sejumlah tokoh penting alumni SMA Taruna Nusantara lintas angkatan dari berbagai profesi strategis nasional turut serta dalam defile tersebut. Mereka di antaranya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Anggota DPR RI Endipat Wijaya, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achirudin.

Kemudian, Deputi Kemenko Infrastruktur Rachmat Kaimuddin, Deputi Kemen BUMN Tedi Bharata, Staf Khusus Menteri Herzaky Mahendra Putra, Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Si Made Rai, Dirut Garuda Wamildan Tsani, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Penyidik Utama Bareskrim Polri Brigjen Pol Hengki Hariyadi, serta Rektor Universitas Sumatera Selatan Yudha Pratomo

hingga para alumni dari berbagai profesi strategis lainnya.