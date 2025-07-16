Korupsi Chromebook, Kejagung Bidik Aktor Intelektual Grup WhatsApp Mas Menteri Core Team

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami orang yang menginisiasi pembuatan Grup WhatsApp Mas Menteri Core Team. Grup tersebut menjadi awal mula dugaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook di Kemendikbudristek.

"Masih dalam proses pendalaman (otak penginisiasi pembuatan Grup WhatsApp Mas Menteri Core Team)," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, pada wartawan, Rabu (16/7/2025).

Berdasarkan informasi penyidik Jampidsus Kejagung RI, grup WhatsApp itu dibuat untuk program digitalisasi di Kemendikbudristek.

Grup WhatsApp Mas Menteri Core Team itu dibuat sebelum Nadiem Makarim dilantik sebagai Menteri di Kemendikbudristek.

"Memang dari keterangan yang diperoleh bahwa ada pembuatan grup WA dilakukan sebelum NM dilantik menjadi menteri. Sementara bahwa itu hanya untuk kegiatan nanti ke depannya untuk digitalisasi di Kemendikbud," tandasnya.