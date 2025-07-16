Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gandeng Rocky Gerung Wujudkan Konsep Polantas sebagai Pelindung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |20:47 WIB
Polri Gandeng Rocky Gerung Wujudkan Konsep Polantas sebagai Pelindung
Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho beberapa waktu belakangan ini sering menggandeng pengamat politik sekaligus Filsuf Publik Rocky Gerung dalam berbagai kegiatan. Agus mengakui keterlibatan Rocky sebagai mitra dialog sengaja dilakukan untuk memperkaya diskusi.

Menurut Agus, Rocky adalah mitra dialog yang berani dan kritis, sekaligus sangat peduli terhadap masa depan bangsa, termasuk aspek keselamatan di jalan raya. Agus melihat bahwa Rocky memiliki konsep yang kuat untuk membangun Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Kami ingin membangun sistem lalu lintas sebagai bagian dari peradaban bangsa. Oleh karena itu, kami terbuka bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki komitmen dan idealisme yang sama,” ujar Agus, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, Agus menilai kehadiran tokoh-tokoh intelektual seperti Rocky Gerung adalah bentuk keterbukaan Korlantas terhadap kritik konstruktif dan inovasi pemikiran. Ia berharap masukan dari berbagai pihak dapat memperkaya perspektif Korlantas dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan ramah lingkungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement