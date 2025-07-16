Polri Gandeng Rocky Gerung Wujudkan Konsep Polantas sebagai Pelindung

JAKARTA – Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho beberapa waktu belakangan ini sering menggandeng pengamat politik sekaligus Filsuf Publik Rocky Gerung dalam berbagai kegiatan. Agus mengakui keterlibatan Rocky sebagai mitra dialog sengaja dilakukan untuk memperkaya diskusi.

Menurut Agus, Rocky adalah mitra dialog yang berani dan kritis, sekaligus sangat peduli terhadap masa depan bangsa, termasuk aspek keselamatan di jalan raya. Agus melihat bahwa Rocky memiliki konsep yang kuat untuk membangun Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Kami ingin membangun sistem lalu lintas sebagai bagian dari peradaban bangsa. Oleh karena itu, kami terbuka bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki komitmen dan idealisme yang sama,” ujar Agus, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, Agus menilai kehadiran tokoh-tokoh intelektual seperti Rocky Gerung adalah bentuk keterbukaan Korlantas terhadap kritik konstruktif dan inovasi pemikiran. Ia berharap masukan dari berbagai pihak dapat memperkaya perspektif Korlantas dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan ramah lingkungan.