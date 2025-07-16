Kejagung Sita Dokumen Investasi dari Kantor GoTo

JAKARTA – Penyidik Jampidsus Kejagung RI beberapa waktu lalu melakukan penggeledahan di kantor GoTo atau Gojek Tokopedia, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu dokumen yang disita penyidik dari tempat tersebut berkaitan dengan investasi.

"Informasi yang kami dapat bahwa sudah dilakukan penggeledahan dan sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan dokumen investasi yang diterima oleh GoTo," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, dari bukti yang diamankan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI dari kantor GoTo itu berupa dokumen. Dokumen tersebut antara lain tentang investasi yang diterima GoTo, khususnya dari Google.

Dokumen investasi tersebut berkaitan dengan perkara yang tengah disidik Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

"Penggeledahan biasanya dilakukan oleh penyidik karena ada urgensinya berkaitan untuk pembuktian nantinya, untuk barang bukti yang terkait dengan perkara," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik telah menetapkan beberapa tersangka, yakni Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek Mulatsyah, eks staf khusus era Menteri Nadiem Makarim, yakni Jurist Tan, dan konsultan perseorangan Ibrahim Arief.

(Arief Setyadi )