Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita Dokumen Investasi dari Kantor GoTo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |22:10 WIB
Kejagung Sita Dokumen Investasi dari Kantor GoTo
Kejagung (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Penyidik Jampidsus Kejagung RI beberapa waktu lalu melakukan penggeledahan di kantor GoTo atau Gojek Tokopedia, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu dokumen yang disita penyidik dari tempat tersebut berkaitan dengan investasi.

"Informasi yang kami dapat bahwa sudah dilakukan penggeledahan dan sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan dokumen investasi yang diterima oleh GoTo," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, dari bukti yang diamankan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI dari kantor GoTo itu berupa dokumen. Dokumen tersebut antara lain tentang investasi yang diterima GoTo, khususnya dari Google. 

Dokumen investasi tersebut berkaitan dengan perkara yang tengah disidik Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

"Penggeledahan biasanya dilakukan oleh penyidik karena ada urgensinya berkaitan untuk pembuktian nantinya, untuk barang bukti yang terkait dengan perkara," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik telah menetapkan beberapa tersangka, yakni Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek Mulatsyah, eks staf khusus era Menteri Nadiem Makarim, yakni Jurist Tan, dan konsultan perseorangan Ibrahim Arief.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791/nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175653/nadiem_makarim-4DiJ_large.jpg
Nadiem Makarim Siapkan Kesimpulan Praperadilan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175052/praperadilan_nadiem_makarim-fogR_large.jpg
Sidang Praperadilan, Status Tersangka Nadiem Dipertanyakan Berdasarkan Politik Atau Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174924/nadiem_makarim-qito_large.jpg
Kejagung Patahkan Dalil Nadiem Makarim di Sidang Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174895/nadiem_makarim-8YQX_large.jpg
Praperadilan Nadiem, Kejagung soal Amicus Curiae: Seharusnya Paham Bahaya Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174860/nadiem_makarim-0u8e_large.jpg
Soal Amicus Curiae di Perkara Nadiem, Ini Kata Pakar Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement