Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo Beri Sindiran Nyelekit

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |22:11 WIB
Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo Beri Sindiran Nyelekit
Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo Beri Sindiran Nyelekit
A
A
A

JAKARTA-Pakar Telematika, Roy Suryo menyarankan agar Polri diberikan rekor MURI karena bisa menaikan status kasus ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyidikan hanya bermodalkan fotokopi.

Hal itu diutarakan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Babak Baru Tudingan Ijazah Palsu Jokowi' di iNews pada Rabu (16/7/2025) malam.

"Ini sebenarnya banyak perkembangan menarik yah, perkembangan pertama kalau tadi dikatakan sudah naik ke penyidikan, bagus, inilah mungkin Polri harus diberikan Rekor Muri atau Award Transinternasional karena berhasil menaikan kasus hanya dengan bukti fotokopi," ujarnya.

Sebelumnya kata Roy Suryo, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menyatakan, jika Jokowi membawa foto dari fotokopi ijazahnya. Dari situ, dia menilai jika penyidikan kasus ijazah Jokowi itu naik ke tingkat penyidikan berdasarkan dokumen fotokopi belaka.

"Kabid Humas Polda Metro sendiri yang mengatakan ketika ditanya wartawan dan itu ada berkali-kali, pak bukti yang dibawa Jokowi itu yang di foto tadi, itu asli atau fotokopi, pak Kombes Ade Ary menyatakan fotokopi,” ujarnya,

“Ulangi lagi pak, asli atau fotokopi, fotokopi. Nah ini penting banget, kalimat Kombes Ade Ary itu karena memang bunyinya begini, fotokopi. Nah itu tuh, menjelaskan lucu banget sebuah berkas yang berupa fotokopi bisa menaikan kasus ke level penyidikan. Itu pertama," sambungnya.

Selain itu, kata dia, Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, disebut hanya meneliti ijazah Jokowi berdasarkan obyek digital belaka.

Namun, Roy Suryo mengaku bersama Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, telah mengumpulkan lebih dari 5 ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 1985 silam.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176396/ijazah_jokowi-TEBm_large.jpg
Terima Salinan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176391/bonatua-mBj9_large.jpg
Pegang Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Dokumen untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176387/bonatua-GVnM_large.jpg
Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176345/bonatua_silalahi-UBZV_large.jpg
Bonatua Silalahi Akan Menerima Dokumen Ijazah Jokowi dari KPU DKI Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement