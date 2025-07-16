Laporan Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo Beri Sindiran Nyelekit

JAKARTA-Pakar Telematika, Roy Suryo menyarankan agar Polri diberikan rekor MURI karena bisa menaikan status kasus ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyidikan hanya bermodalkan fotokopi.

Hal itu diutarakan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Babak Baru Tudingan Ijazah Palsu Jokowi' di iNews pada Rabu (16/7/2025) malam.

"Ini sebenarnya banyak perkembangan menarik yah, perkembangan pertama kalau tadi dikatakan sudah naik ke penyidikan, bagus, inilah mungkin Polri harus diberikan Rekor Muri atau Award Transinternasional karena berhasil menaikan kasus hanya dengan bukti fotokopi," ujarnya.

Sebelumnya kata Roy Suryo, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menyatakan, jika Jokowi membawa foto dari fotokopi ijazahnya. Dari situ, dia menilai jika penyidikan kasus ijazah Jokowi itu naik ke tingkat penyidikan berdasarkan dokumen fotokopi belaka.

"Kabid Humas Polda Metro sendiri yang mengatakan ketika ditanya wartawan dan itu ada berkali-kali, pak bukti yang dibawa Jokowi itu yang di foto tadi, itu asli atau fotokopi, pak Kombes Ade Ary menyatakan fotokopi,” ujarnya,

“Ulangi lagi pak, asli atau fotokopi, fotokopi. Nah ini penting banget, kalimat Kombes Ade Ary itu karena memang bunyinya begini, fotokopi. Nah itu tuh, menjelaskan lucu banget sebuah berkas yang berupa fotokopi bisa menaikan kasus ke level penyidikan. Itu pertama," sambungnya.

Selain itu, kata dia, Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, disebut hanya meneliti ijazah Jokowi berdasarkan obyek digital belaka.

Namun, Roy Suryo mengaku bersama Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, telah mengumpulkan lebih dari 5 ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 1985 silam.