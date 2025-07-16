Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR soal RS Asing Diizinkan Beroperasi di RI: Harus Taat Regulasi Nasional  

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |23:44 WIB
Ketua DPR soal RS Asing Diizinkan Beroperasi di RI: Harus Taat Regulasi Nasional  
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi rencana pemerintah yang membuka peluang bagi rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia. Meskipun langkah ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berstandar global, Puan mengingatkan sektor kesehatan merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga dengan ketat.

“Memperluas akses masyarakat dalam menerima layanan kesehatan tentunya adalah hal yang baik. Tapi harus dipastikan rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia taat terhadap regulasi nasional dan melindungi hak-hak pasien, masyarakat kita,” kata Puan, Rabu (16/7/2025).

Puan menyebut sektor kesehatan adalah urusan strategis negara. Sehingga, prinsip kedaulatan nasional harus tetap dipegang teguh.

"Jangan sampai kita membuka akses dengan iming-iming pelayanan global, namun mengorbankan kendali negara terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” ujarnya.

Diketahui, dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, pemerintah Indonesia menyatakan akan mengizinkan rumah sakit dan kampus asing beroperasi di Indonesia. Keterbukaan terhadap asing ini sudah mulai diterapkan sejak dua tahun terakhir.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan Prabowo ingin membuka izin rumah sakit asing adalah agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/338/2939830/viral-pria-bikin-ricuh-di-bus-shuttle-bandara-soekarno-hatta-ternyata-odgj-G5ng2ewqOP.jpg
Viral Pria Bikin Ricuh di Bus Shuttle Bandara Soekarno-Hatta, Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2908334/uea-siap-danai-pembangunan-rs-kardiologi-emirates-indonesia-di-solo-5odHnDPCPw.jpg
UEA Siap Danai Pembangunan RS Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/519/2860430/mimpi-gus-sholah-yang-belum-tercapai-hingga-wafat-dirikan-sekolah-khusus-wanita-F7hPbRqOGR.jpg
Mimpi Gus Sholah yang Belum Tercapai hingga Wafat, Dirikan Sekolah Khusus Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/337/2857870/keluar-igd-cak-nun-masih-belum-boleh-dijenguk-ih89m2XdQm.jpg
Keluar IGD, Cak Nun Masih Belum Boleh Dijenguk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/338/2742873/bocah-4-tahun-di-kota-bekasi-alami-lambung-bocor-akibat-konsumsi-chiki-ngebul-ZVAbrM4bmJ.jpg
Bocah 4 Tahun di Kota Bekasi Alami Lambung Bocor Akibat Konsumsi Chiki Ngebul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/03/512/1807535/alhamdulillah-14-tahun-lumpuh-nenek-asih-dievakuasi-wali-kota-semarang-ke-rumah-sakit-pXuAhvNVeR.jpg
Alhamdulillah.. 14 tahun Lumpuh, Nenek Asih Dievakuasi Wali Kota Semarang ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement