KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi, salah satunya mantan Bupati Mandailing Natal (Madina), Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan tersangka Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG.

"Penyidik mendalami terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan tersangka KIR, khususnya di wilayah Madina," kata Budi, Rabu (16/7/2025).

Budi juga mengonfirmasi sejumlah temuan hasil sitaan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Salah satu penggeledahan dilakukan di kediaman tersangka KIR dan kantor Dinas PUPR Madina.

Dari kegiatan tersebut, ditemukan berbagai dokumen pengadaan proyek-proyek di wilayah Madina. "Untuk itu, hari ini penyidik mengonfirmasi atas temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut," ujarnya.

"Sehingga hal ini mengonfirmasi apa yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan tangkap tangan ini menjadi titik awal untuk KPK kemudian mengembangkan, menelusuri, terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara," sambungnya.