Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |00:11 WIB
KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan orang saksi, salah satunya mantan Bupati Mandailing Natal (Madina), Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan tersangka Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG.

"Penyidik mendalami terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan tersangka KIR, khususnya di wilayah Madina," kata Budi, Rabu (16/7/2025).

Budi juga mengonfirmasi sejumlah temuan hasil sitaan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Salah satu penggeledahan dilakukan di kediaman tersangka KIR dan kantor Dinas PUPR Madina. 

Dari kegiatan tersebut, ditemukan berbagai dokumen pengadaan proyek-proyek di wilayah Madina. "Untuk itu, hari ini penyidik mengonfirmasi atas temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut," ujarnya.

"Sehingga hal ini mengonfirmasi apa yang kami sampaikan di awal bahwa kegiatan tangkap tangan ini menjadi titik awal untuk KPK kemudian mengembangkan, menelusuri, terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah Sumatera Utara," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/608/3157365/budi-m27b_large.jpg
KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157264/anang-mL10_large.jpg
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Madina Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157259/effendy-qs4C_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/608/3155721/gedung_kpk-1GvC_large.jpg
KPK Panggil Mantan Bupati Mandailing Natal terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154531/budi-wf90_large.jpg
KPK Periksa Taufik Hidayat Lubis Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154248/setyo-2JWN_large.jpg
Ketua KPK: Belum Ada Info Penyidik Panggil Bobby Nasution Dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement