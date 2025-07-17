Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BNN: Bukan Hanya Fisik, Narkoba Dapat Mematikan Moral

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |00:16 WIB
Kepala BNN: Bukan Hanya Fisik, Narkoba Dapat Mematikan Moral
Kepala BNN Marthinus Hukom (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom menegaskan, narkoba merupakan ancaman yang merusak. Bukan hanya terhadap fisik, namun juga kesehatan mental dan interaksi sosial. Bahkan, bisa mematikan moral seseorang.

"Kalau kita sudah mati karena fisik, napas berhenti, sudah selesai ketika kita dikuburkan. Tetapi kematian moral akan berdampak kepada komunitas. Moralitas itu menjadi penting, karena tanpa moral kita tidak mampu membangun peradaban dan membangun sebuah negara," ujar Marthinus dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Marthinus menekankan, BNN pun terus mengedukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda, generasi penerus yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan bangsa. Ia kerap bertemu mahasiswa melalui Kuliah Umum Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Persoalan narkoba, menurutnya, bukan sekadar isu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) melainkan persoalan ketahanan bangsa. Ia menilai, saat moralitas suatu bangsa dihancurkan, maka kekuatan negara perlahan akan runtuh.

 

Topik Artikel :
Bahaya Narkoba BNN Narkoba
