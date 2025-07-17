Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Polemik Ijazah, Edi Hasibuan Sarankan Roy Suryo Cs Minta Maaf ke Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |00:21 WIB
Soal Polemik Ijazah, Edi Hasibuan Sarankan Roy Suryo Cs Minta Maaf ke Jokowi
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyarankan Roy Suryo Cs selaku terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya meminta maaf kepada Jokowi. Tujuannya agar kasus tersebut tidak berbuntut panjang ke depannya.

"Artinya ke depan akan banyak pihak juga dipanggil. Jadi saya setuju, sebetulnya kita berharap biar ini kasus selesai, tinggal minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, jadi biar tidak panjang ceritanya," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertema Babak Baru Tudingan Ijazah Palsu Jokowi di kanal YouTube Official iNews, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, saat mendatangi polisi dahulu, ia menilai Jokowi sejatinya telah membawa ijazah aslinya. Hanya saja, tentu yang diserahkan ke polisi merupakan fotokopinya, bukan yang asli.

Ia mengira pasca-Bareskrim Polri menghentikan laporan soal dugaan ijazah Jokowi, persoalan itu bakal selesai. Faktanya, Roy Suryo Cs masih terus mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Saya tadinya berharap setelah dilakukan penghentian penyelidikan (atas kasus di Bareskrim Polri), ini kasus sudah selesai. Saya berpikir demikian. Tapi ternyata masih ramai," tuturnya.

 

