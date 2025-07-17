Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Bertemu Presiden Belarus Lukashenko, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |01:01 WIB
Presiden Prabowo Bertemu Presiden Belarus Lukashenko, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Bertemu Presiden Belarus Lukashenko (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto singgah sejenak di Republik Belarus dalam perjalanan kembali ke Tanah Air usai kunjungan di Prancis. Ia menggelar pertemuan hangat dengan Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, pada Selasa, 15 Juli 2025.

Pertemuan digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk. Pertemuan tiga jam itu berlangsung hangat, santai dan bersahabat, yang mencerminkan kedekatan serta rasa hormat antara kedua pemimpin negara. 

Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

"Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," ungkap Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo.

Prabowo dan Lukashenko membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara.

“Saya senang menyambut Anda di rumah ini dan siap membahas semua isu yang mungkin menjadi agenda hubungan kita,” ujar  Lukashenko.

 

Halaman:
1 2
      
