INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengungkap Misteri Prabu Siliwangi: Gelar yang Disematkan pada 8 Raja Pajajaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |05:41 WIB
Mengungkap Misteri Prabu Siliwangi: Gelar yang Disematkan pada 8 Raja Pajajaran
Raja Pajajaran Prabu Siliwangi (foto: dok ist)
A
A
A

PRABU SILIWANGI, merupakan sosok raja termasyhur yang membawa Kerajaan Sunda menuju masa kesejahteraan. Namanya dikenal sebagai salah satu raja paling disegani dalam sejarah Kerajaan Pajajaran, kerajaan warisan tertua di bagian barat Pulau Jawa yang pernah berjaya dan dihormati di seluruh Nusantara.

Namun, hingga kini, identitas asli Prabu Siliwangi masih menyimpan misteri. Beberapa referensi sejarah menyebut bahwa nama tersebut merujuk pada satu tokoh saja, yaitu Sri Baduga Maharaja. Meski begitu, sejumlah sejarawan dan sumber lain meyakini bahwa nama Prabu Siliwangi tidak hanya dimiliki oleh satu orang.

Sejarawan Prof. Ayatrohaedi mengungkapkan, bahwa gelar Prabu Siliwangi diberikan kepada delapan raja, sebagaimana tercantum dalam Naskah Wangsakerta dan Carita Parahiyangan. Hal ini dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran karya Fery Taufiq El Jaquene.

Meski begitu, sebagian besar sejarawan dan peneliti hanya mengakui Sri Baduga Maharaja sebagai satu-satunya pemegang gelar tersebut. Prof. Ayatrohaedi menyamakan penyematan gelar ini dengan gelar Prabu Brawijaya di Jawa, yang juga digunakan oleh lima raja. Sementara itu, Mangkubumi Bunisora tidak mendapatkan gelar Prabu Siliwangi karena dianggap sebagai “raja penyelang” atau pemimpin sementara ketika raja resmi bepergian.

 

Halaman:
1 2 3
      
