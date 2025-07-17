15 Hari Maraton Diplomasi, Prabowo Pulang Bawa Investasi dan Kesepakatan Strategis

JAKARTA – Setelah menjalani kunjungan kerja luar negeri selama 15 hari, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air dengan membawa sejumlah capaian penting, mulai dari investasi asing hingga kesepakatan strategis lintas negara.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025, Presiden Prabowo menyampaikan ringkasan hasil dari serangkaian pertemuan bilateral dan forum internasional yang ia hadiri.

Kunjungan diplomatik dimulai dari Arab Saudi, di mana Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah kerja sama ekonomi, termasuk peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia.

“Saya juga mengajukan pembangunan perkampungan haji permanen. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentu akan dilakukan persiapan dan perencanaan teknis. Saya sudah diberi tahu rencana-rencananya. Mudah-mudahan lancar,” ungkap Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, di mana Indonesia hadir resmi sebagai anggota baru BRICS. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan menyoroti potensi kerja sama besar, khususnya dalam bidang perdagangan dan lingkungan hidup.