September Mendatang, Prabowo Akan Hadiri Sidang Umum PBB di New York

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada bulan September 2025 mendatang.

"Nanti bulan September, Sidang Umum PBB ya. Insyaallah Presiden juga akan hadir di sana," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Kamis (17/7/2025).

Hasan menjelaskan, kehadiran Prabowo dalam Sidang Umum PBB merupakan bagian dari komitmen aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional selama masa pemerintahannya.

Sejak menjabat, lanjut Hasan, Prabowo telah menghadiri berbagai pertemuan penting dunia, di antaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), KTT BRICS, KTT ASEAN, KTT D-8, dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF).

“Hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia telah dihadiri Presiden. Pemerintah kita kini berperan aktif dan mendapat respek tinggi dari komunitas internasional,” ungkap Hasan.