Kapolri Minta Anak Buah Contoh Semangat Hoegeng: Berubah atau Ditertibkan!

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh anggota Polri untuk meneladani integritas dan keteladanan Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso, salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah kepolisian Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Sigit dalam acara Hoegeng Awards 2025, yang digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Rabu 16 Juli 2025 malam.

“Jejak peninggalan almarhum Hoegeng Imam Santoso harus terus menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua, khususnya di institusi Polri,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan, bahwa Hoegeng bukan sekadar simbol integritas, tetapi juga representasi nyata dari dedikasi, keberanian, dan ketulusan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurutnya, penyelenggaraan Hoegeng Awards setiap tahun bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga pendorong bagi anggota Polri untuk terus berkinerja terbaik—baik melalui inovasi, pelayanan, maupun sikap antikorupsi.

“Hoegeng Awards menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap anggota memiliki peluang untuk memberi kontribusi positif dari manapun mereka bertugas,” ucapnya.