Gibran Puji Diplomasi Presiden Prabowo: Banyak Membawa Kabar Baik untuk Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memuji keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo Subianto usai lawatan luar negeri selama 15 hari ke sejumlah negara. Presiden Prabowo membawa pulang berbagai capaian penting bagi Indonesia.

“Baru saja, kemarin sore Bapak Presiden kembali ke Tanah Air. Alhamdulillah, beliau membawa banyak kabar baik dan capaian-capaian setelah lawatannya ke luar negeri,” kata Gibran di Gedung Kantor Pusat Senkom Mitra Polri, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Gibran juga mengungkapkan rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang diusulkan Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan pimpinan Kerajaan Saudi. “Ya, ini saya paparkan saja beberapa hasil-hasil dari kunjungan beliau, misalnya rencana pembangunan Kampung Haji untuk para jemaah haji nanti," papar Gibran.

Kampung Haji penting sekali agar jemaah yang menunaikan ibadah di Tanah Suci lebih nyaman, kemudian kembali ke Tanah Air dalam keadaan baik dan sehat.

Selain itu, capaian diplomasi ekonomi, termasuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Keberhasilan itu tercapai usai Presiden Prabowo berunding dengan Presiden AS Donald Trump.