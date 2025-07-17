Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Suriah: Dorong Gencatan Senjata Permanen

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |12:15 WIB
Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Suriah: Dorong Gencatan Senjata Permanen
Israel bombardir Damaskus (foto: Aljazeera)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyampaikan kecaman keras terhadap serangan militer Israel ke wilayah Suriah, yang menewaskan sejumlah warga sipil, khususnya di wilayah Sweida.

"Indonesia prihatin atas memburuknya situasi di Sweida, Suriah, yang telah menimbulkan banyak korban sipil," tulis Kemlu RI melalui akun media sosial resminya di platform X, Kamis (17/7/2025).

Kemlu menegaskan, intervensi militer Israel dinilai sebagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.

“Indonesia juga mengecam intervensi militer Israel yang tidak menghormati kedaulatan Suriah,” tegas pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Indonesia terus mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen antara Pemerintah Suriah dan kelompok Druze, serta mendukung setiap upaya perdamaian yang dilakukan otoritas Suriah.

“Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog damai dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Suriah, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan nasional serta keutuhan wilayah Suriah,” bunyi pernyataan Kemlu.

 

Halaman:
1 2
      
