Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III DPR: Tangkap Aktor Intelektual Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |12:54 WIB
Komisi III DPR: Tangkap Aktor Intelektual Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura
Ilustrasi kasus penjualan bayi/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menilai, perdagangan bayi lintas negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Kasus ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, mengancam integritas sistem hukum Indonesia dan melukai nilai-nilai kemanusiaan.

“Ini bukan insiden tunggal atau kelalaian individu. Ini adalah kejahatan terorganisir dan potret nyata dari celah sistemik yang dimanfaatkan pihak-pihak yang menjadikan bayi sebagai objek perdagangan," kata Gilang, Kamis (17/7/2025).

Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar sindikat perdagangan bayi yang menjual anak-anak ke luar negeri, termasuk Singapura, yang telah beroperasi sejak 2023.

Bayi-bayi yang akan dikirim untuk dijual di Singapura itu ditampung terlebih dahulu di sebuah tempat di Bandung sebelum dikirimkan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sindikat perdagangan anak ini tercatat telah melakukan 24 transaksi penjualan bayi, dengan 15 bayi diketahui sudah dibawa ke Singapura.

Sebanyak 12 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam sindikat penjualan bayi ke Singapura tersebut. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa setiap bayi dijual dengan harga sekitar Rp11 juta hingga Rp16 juta per anak.

Terkait jalur pengiriman bayi ke Singapura, polisi menemukan bahwa Pontianak di Kalimantan Barat digunakan sebagai titik transit. Di Pontianak, sindikat membuat dokumen kependudukan dan keimigrasian untuk para bayi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan paspor.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/525/3159063/perdagangan_bayi-E0mk_large.jpg
6 Tersangka Baru Sindikat Perdagangan Bayi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/525/3156450/perdagangan_bayi-aqME_large.jpg
Lily Pengendali Sindikat Perdagangan Bayi Digiring ke Polda Jabar, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150515/tppo-YkKw_large.jpg
98 WNI Nyaris Jadi Korban Perdagangan Orang ke Negara Perang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/610/3081838/tppo-wtGx_large.jpg
Pelajar SMP Jadi Korban TPPO, Dijual Teman ke Pria Hidung Belang Usai Nonton Konser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072506/tppo-9T3B_large.jpg
Menko Hadi Dorong Negara ASEAN Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060420/tppo-Rp15_large.jpg
WNI Disekap di Wilayah Pemberontak, KBRI Yangon Koordinasi dengan Otoritas Myanmar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement