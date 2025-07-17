Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Polri, Diperiksa Terkait Laporan Ridwan Kamil

JAKARTA – Lisa Mariana mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Ia tiba di Gedung Awaloedin, Bareskrim Polri, Kamis (17/7/2025), sekira pukul 11.11 WIB.

"Harus siap dong, selalu siap," ujar Lisa singkat kepada wartawan sebelum memasuki gedung pemeriksaan.

Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, menjelaskan bahwa kehadiran kliennya kali ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya.

"Hari ini kami datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan sebelumnya, yang dijadwalkan pada 15 Juli, tertunda karena bentrok dengan panggilan di Siber di Bandung,” jelas John Boy.

Ketika ditanya apakah pihaknya membawa bukti dalam pemeriksaan, Lisa tak memberikan keterangan lebih lanjut dan langsung memasuki gedung untuk diperiksa.