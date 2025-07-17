Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Resmikan 28 SPPG Polri, Instruksikan Perkuat Quality Control

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |13:24 WIB
Kapolri Resmikan 28 SPPG Polri, Instruksikan Perkuat Quality Control
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di SPPG Korbrimob Polri Depok (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Peresmian simbolis dilakukan langsung oleh Kapolri di SPPG Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (17/7/2025). Sementara peresmian untuk wilayah lain dilakukan secara virtual.

"Alhamdulillah hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang, SPPG Korbrimob Polri," kata Sigit kepada awak media.

Kapolri menegaskan, pentingnya seluruh dapur SPPG Polri untuk benar-benar memperhatikan quality control, khususnya dalam aspek food security. Hal ini untuk memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, dan bergizi.

"Saya selalu berpesan agar seluruh SPPG betul-betul memperhatikan quality control, khususnya food security, sehingga saat didistribusikan, makanan dalam kondisi benar-benar fresh dan higienis. Tentunya ini penting untuk menunjang kebutuhan gizi anak-anak kita," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

 

