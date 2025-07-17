Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Masyarakat Bantu Sesama, Hakim MA: Banyak yang Harus Diperhatikan, Jangan Pikirkan Diri Sendiri!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |17:25 WIB
Ajak Masyarakat Bantu Sesama, Hakim MA: Banyak yang Harus Diperhatikan, Jangan Pikirkan Diri Sendiri!
Hakim MA: Banyak yang Harus Diperhatikan, Jangan Pikirkan Diri Sendiri!
A
A
A

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengimbau masyarakat untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. MA pun menggelar kegiatan bakti sosial di Kota Semarang hingga Bandung. Kegiatan ini dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, Yulius.

Yulius mengatakan kegiatan ini dilakukan secara spontan dan bukan program penggalangan dana resmi.

“Kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan secara periodik dan lokasi menyesuaikan lokasi kunjungan dinas,” ujar Yulius, Kamis (17/7/2025).

Pihaknya menyambangi Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kota Semarang. Kegiatan itu dilakukan usai pengukuhan guru besar Yodi Martono Wahyu Nadi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

“Enggak harus di sini, bisa juga di Pati atau kota lain. Yang penting niat membantu anak-anak bangsa yang kurang beruntung,” katanya.

"Kami berbagi sedikit untuk anak-anak seperti anak-anak yang perlu mendapat perhatian kita bersama dan mudah-mudahan kegiatan ini ada artinya bagi mereka walaupun sedikit," sambung Yulius.

Rombongan MA juga menyempatkan berkunjung ke Panti Asuhan Bayi Sehat, di Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173849//korupsi_asabri-2Tew_large.jpg
Eks Dirut Asabri Bakal Ajukan PK ke MA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172259//asep-uAWq_large.jpg
KPK Tangkap Pengusaha Menas Erwin, Penyuap Mantan Sekretaris MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181//dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/205/3162898//agnez_mo-8L0B_large.JPG
Respons Mengejutkan Ari Bias Usai Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162814//agnez_mo-tZM2_large.JPG
Kasasi Dikabulkan MA, Agnez Mo Menangkan Perkara Lagu Bilang Saja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement