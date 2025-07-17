Ajak Masyarakat Bantu Sesama, Hakim MA: Banyak yang Harus Diperhatikan, Jangan Pikirkan Diri Sendiri!

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengimbau masyarakat untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. MA pun menggelar kegiatan bakti sosial di Kota Semarang hingga Bandung. Kegiatan ini dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, Yulius.

Yulius mengatakan kegiatan ini dilakukan secara spontan dan bukan program penggalangan dana resmi.

“Kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan secara periodik dan lokasi menyesuaikan lokasi kunjungan dinas,” ujar Yulius, Kamis (17/7/2025).

Pihaknya menyambangi Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kota Semarang. Kegiatan itu dilakukan usai pengukuhan guru besar Yodi Martono Wahyu Nadi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

“Enggak harus di sini, bisa juga di Pati atau kota lain. Yang penting niat membantu anak-anak bangsa yang kurang beruntung,” katanya.

"Kami berbagi sedikit untuk anak-anak seperti anak-anak yang perlu mendapat perhatian kita bersama dan mudah-mudahan kegiatan ini ada artinya bagi mereka walaupun sedikit," sambung Yulius.

Rombongan MA juga menyempatkan berkunjung ke Panti Asuhan Bayi Sehat, di Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Jawa Barat.