Kapolri Ungkap Pentingnya Sinergitas Kerja dengan TNI hingga Kementerian

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pentingnya sinergisitas kerja dengan TNI hingga Kementerian. Hal itu diutarakannya saat membuka kejuaraan menembak Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Tembak Presisi Hoegeng Iman Santoso, Mako Brimob Polri, Kamis (17/7/2025).

Mantan Kabareskrim ini menjelaskan kegiatan perlombaan itu berlangsung selama empat hari mulai dari Kamis (17/7) hingga Minggu (20/7/2025) dan diikuti total 1.033 peserta baik dari umum, Polri dan TNI.

"Kemudian hari ini ada kegiatan pertandingan eksibisi yang diikuti oleh kementerian-kementerian yang kita undang juga tentunya teman-teman aparat penegak hukum, termasuk dari TNI dan seluruh stakeholder terkait," kata Sigit dalam jumpa pers.

Sigit berharap melalui kegiatan menembak tersebut dapat meningkatkan soliditas, sinergisitas antar-kementerian. Termasuk untuk menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya perlombaan ini juga dapat menjaring bibit atlet yang bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak.

"Dalam rangka menjaring calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung," tuturnya.