HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Ini Daftar Lengkapnya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |17:32 WIB
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Ini Daftar Lengkapnya!
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina, Ini Daftar Lengkapnya!
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan katalis di Pertamina tahun 2012 – 2014. Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Empat tersangka yang dimaksud adalah, GW (Gunardi Wantjik), selaku Direktur PT Melanton Pratama; FAG (Frederick Aldo Gunardi), selaku pegawai pada PT Melanton Pratama.

Selanjutnya, CD (Chrisna Damayanto), selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) dan APA (Alvin Pradipta Adiyota), selaku pihak swasta.

"Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Sejalan dengan itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga melakukan penggeledahan dua lokasi, yakni di Rumah Tersangka GW dan FAG yang berada di wilayah Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa (15/7).

 

Telusuri berita news lainnya
