Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Pertamina, KPK Sita Rp1,3 Miliar dari Eks Suami Olla Ramlan, Aufar Hutapea

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |18:17 WIB
Korupsi Pertamina, KPK Sita Rp1,3 Miliar dari Eks Suami Olla Ramlan, Aufar Hutapea
Korupsi Pertamina, KPK Sita Rp1,3 Miliar dari Eks Suami Olla Ramlan, Aufar Hutapea/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp1,3 miliar dari Muhammad Aufar Hutapea (MAH) selaku developer pembangunan apartemen. Uang tersebut disita dari mantan suami artis Olla Ramlan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan katalis di Pertamina.

"Di dalam Penyidikan perkara ini, Penyidik juga telah menyita uang senilai Rp1,3 miliar dari MAH," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Disebutkan, uang tersebut disita lantaran diduga hasil transaksi dengan salah satu tersangka dalam perkara tersebut, yakni GW (Gunardi Wantjik), selaku Direktur PT Melanton Pratama.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177191/kejagung-1eVX_large.jpg
Jaksa Ungkap Tiga Korporasi Diuntungkan di Kasus Korupsi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175961/kejagung-AXac_large.jpg
Kejagung Sebut Tak Ada Istilah Oplosan dalam Dakwaan Korupsi Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175193/korupsi-mn7d_large.jpg
Tersangka Korupsi Pertamina Riza Chalid Punya 2 Paspor, Kejagung Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174850/kpk-ywTX_large.jpg
KPK Periksa Elvizar Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165734/korupsi-JeLx_large.jpg
Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.500 Meter, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164557/riza_chalid-yokC_large.jpg
Kejagung Tetapkan Riza Chalid sebagai Tersangka TPPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement