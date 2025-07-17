Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geram Dituding Jadi Otak Penerbitan Ijazah Palsu Jokowi, Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |20:36 WIB
Geram Dituding Jadi Otak Penerbitan Ijazah Palsu Jokowi, Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs
Geram Dituding Jadi Otak Penerbitan Ijazah Palsu Jokowi, Eks Wamendes Polisikan Roy Suryo Cs
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo menggugat dan melaporkan Roy Suryo Cs. Hal ini merupakan buntut dari dirinya yang dituding ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi.

Gugatan dan laporan Paiman Raharjo masing-masing dilakukan oleh Farhat Abbas yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya.

"Benar, gugatan perdata dan pidana," kata Farhat Abbas saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/7/2025).

Dikatakannya, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Paiman menggugat tujuh orang di antaranya, Eggi Sudjana, Roy Suryo, Tifauzua Tyassuma, Kurnia Tri Royani, Rismon Hasiholan Sianipar, Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto atas perbuatan melawan hukum (PMH).

Farhat menjelaskan, perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah berkaitan dengan tudingan Roy Suryo Cs bahwa Paiman merupakan otak penerbitan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fitnah dan tuduhan itu menurut Farhat dilakukan setidak-tidaknya dilakukan pada Mei-Juli 2025.

Menurutnya,  dalam perjalanan tudingan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim Polri dan Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan ijazah Jokowi asli. Namun Roy Suryo Cs tetap melakukan tudingan kepada Paiman.

"Dengan melakukan tuduhan jika Ijazah Turut Tergugat adalah palsu dan dibuat/dicetak Ijazah oleh Penggugat di Pasar Pramuka sehingga menimbulkan kerugian immateriil berupa tercemarkannya nama baik, harga diri dan citra Penggugat," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789/dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176766/roy_suryo-4HhG_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Sahabat Silfester Matutina Sindir Roy Suryo Cuma Cari Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176396/ijazah_jokowi-TEBm_large.jpg
Terima Salinan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176391/bonatua-mBj9_large.jpg
Pegang Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Dokumen untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176387/bonatua-GVnM_large.jpg
Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176345/bonatua_silalahi-UBZV_large.jpg
Bonatua Silalahi Akan Menerima Dokumen Ijazah Jokowi dari KPU DKI Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement