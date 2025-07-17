Besok, Prabowo Launching Tema dan Logo HUT ke-80 RI di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, pada Jumat, 18 Juli 2025.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/7/2025) malam.

"Iya Insya Allah besok, tanggal 18 Juli hari Jumat bapak Presiden berkenan untuk melaunching tema dan logo HUT RI ke 80, apa itu temanya dan seperti apa logonya besok kita tunggu karena bapak presiden akan melaunching langsung ya, akan melaunching langsung tema dan logo peringatan," kata Juri.

Nantinya setelah peluncuran resmi oleh Presiden, tema dan logo tersebut akan digunakan secara serentak oleh seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia.

"Nah setelah dilaunching oleh bapak Presiden, maka masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu semua akan sama-sama memeriahkan atau memasang logo-logo,”ujarnya.

“Dalam berbagai bentuk alat peraga di media luar ruang dan tempat-tempat strategis supaya masyarakat ikut meramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema,"sambungnya.