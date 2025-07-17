Cuaca Berawan Selimuti Jakarta Hari Ini

JAKARTA – Cuaca di wilayah DKI Jakarta diperkirakan berawan sepanjang hari ini, Kamis (17/7/2025). Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui prakiraan cuaca resminya.

BMKG menyebutkan bahwa kondisi berawan akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara di Ibu Kota berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan relatif antara 55 hingga 91 persen.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan lembap, warga diimbau untuk mengenakan pakaian yang nyaman, memperbanyak konsumsi air putih, serta melindungi diri dari paparan sinar matahari langsung apabila beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama.

(Awaludin)