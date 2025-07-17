BMKG Peringatkan Banjir Rob 18–27 Juli, Dipicu Perigee dan Fase Bulan Baru

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini, potensi banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta pada periode 18–27 Juli 2025, yang dipicu oleh fenomena fase perigee, yakni saat bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi.

“Waspada banjir pesisir periode 18–27 Juli 2025,” tulis akun resmi Instagram @dkijakarta, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, potensi banjir rob ini dipengaruhi oleh dua fenomena astronomis penting, yaitu:

- Fase Perigee pada 20 Juli 2025, dan

- Fase Bulan Baru pada 24 Juli 2025.

Kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum, sehingga dapat menyebabkan banjir pesisir (rob) di sejumlah kawasan di utara Jakarta.