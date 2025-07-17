Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Cempaka Putih, Warung Kelontong Jadi Sasaran Penjarahan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |08:30 WIB
Tawuran di Cempaka Putih, Warung Kelontong Jadi Sasaran Penjarahan
Tawuran remaja (foto: Okezone)
JAKARTA – Kepolisian menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam penjarahan dan perusakan warung kelontong, saat tawuran antar kelompok di kawasan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu 16 Juli 2025 dini hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan dalam kasus tersebut dua orang ditangkap, hal itu bentuk komitmen Polri dalam merespons keresahan warga akibat maraknya aksi tawuran yang kerap menimbulkan kerugian materi hingga korban jiwa.

"Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan jalanan. Tawuran yang meresahkan warga, apalagi disertai penjarahan, akan kami tindak tegas sesuai hukum," ujarnya, Kamis (17/7/2025).

Susatyo menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta pendekatan preventif melalui edukasi kepada remaja, guna menekan angka tawuran di wilayahnya.

"Kami mengimbau orang tua, tokoh masyarakat, dan sekolah untuk ikut mengawasi dan membina anak-anak kita. Masa depan mereka masih panjang, jangan sampai hancur karena aksi seperti ini," tambahnya.

 

