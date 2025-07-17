Amankan Demo Ojol, Personel Polisi Dilarang Bawa Senpi

JAKARTA - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk menjaga unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) bertajuk 'Aksi 177' yang digelar Aliansi Taktis URC Bergerak, di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, ada 1.437 personel dikerahkan dalam pengamanan tersebut. Aparat Kepolisian dilarang membawa senjata api (senpi).

“Kepada seluruh petugas, saya tegaskan tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas,” kata Susatyo, Kamis (17/7/2025).

Massa aksi diperkirakan mulai memadati kawasan Monas sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka membawa sejumlah tuntutan, diantaranya, menolak status ojek online (ojol) sebagai buruh atau pekerja, menolak potongan 10 persen, dan mendesak penerbitan Perppu Ojol sebagai payung hukum yang jelas.