Polda Metro Tanya Waketum Projo Sosok Abraham Samad Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, telah selesai diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Freddy mengaku dicecar 42 pertanyaan, termasuk apakah mengenal sosok Abraham Samad.

“Saya ditanya 42 pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu terkait apa yang saya ketahui. Hal yang dilaporkan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan beberapa terduga,” kata Freddy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (17/7/2025).

Freddy juga mengaku ditanyai soal sosok mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia hanya mengetahui Abraham Samad sebagai mantan Ketua KPK.

“Kemudian (ditanya) apa yang kamu ketahui? Saya tidak tahu tentang apa yang dikontenkan atau informasi tentang Abraham Samad. Jadi saya tidak memberikan keterangan apa pun tentang Abraham Samad,” ujar dia.

“Saya ditanya kenal tidak Abraham Samad. Saya jawab, saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya tahu dia mantan Ketua KPK. Dia aktivis, pengacara, dan sekarang saya bilang dia jadi podcaster atau YouTuber,” sambungnya.